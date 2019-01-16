Врачи предупредили об опасности купания на Крещение

Купание в проруби на Крещение несет угрозу здоровью незакаленного человека, считает врач-терапевт Марина Анисимова.

«С медицинской точки зрения, купание на Крещение для обычного человека, кроме предполагаемых угроз, значимого эффекта не несет. Если мы говорим о неподготовленном человеке, вероятность того, что он получит больше проблем, чем пользы, у него выше», – цитирует Анисимову РИА «Новости».

По ее словам, неподготовленный человек может переохладиться. При этом снижается иммунитет, что повышает уязвимость к вирусным и бактериальным инфекциям.

«Если мы говорим о людях, страдающих какими-то заболеваниями, например, сердечно-сосудистыми, то резкий перепад температур может вызвать развитие тотальной аритмии, резкое повышение или снижение артериального давления, как следствие, обкрадывание головного мозга и инфаркт», – сказала она.

По мнению врача, готовиться к купанию в проруби стоит как минимум за полгода.

День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января. Празднование сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в освящаемых прорубях.

В прошлой году, по данным ВЦИОМ, о желании совершить крещенское купание заявлял почти каждый седьмой россиянин (15%).