Нападение на полицейского в Азове попало на видео

Мужчина напал на полицейского на территории отдела полиции в Азовском районе Ростовской области, сообщили в ГУ МВД России по региону.

«В отдел полиции зашел гражданин и начал неадекватно себя вести. Сотрудники полиции задержали мужчину и передали в следственный отдел по городу Азову СУ СК РФ по Ростовской области для дальнейшего разбирательства», – цитирует «Рен-ТВ» сообщение управления МВД.

В региональном управлении СК сообщили о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 118 УК РФ («причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

«По предварительным данным, подозреваемый состоит на учете в врача-психиатра», – добавили в ведомстве.

В декабре суд в Москве признал виновной модель и блогера Instagram Киру Майер (Дарью Цветкову), которая подралась с сотрудником ГИБДД.

В ноябре вооруженный ножом мужчина ранил полицейского на Сущевском Валу в Москве.