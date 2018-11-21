Напавшей на полицейского модели дали реальный срок

Суд в Москве рассмотрел дело модели Киры Майер, которая напала на полицейского, и вновь признал ее виновной, сообщают СМИ.

Суд приговорил модель к 1,2 годам колонии-поселения, передает Рен ТВ.

В сентябре ее приговорили к 1,5 годам колонии-поселения, однако Мосгорсуд направил дело девушки на пересмотр из-за процессуальных нарушений.

Сама девушка на прошлых заседаниях плакала, а представитель пострадавшего полицейского заявлял, что его подопечный не будет против, если суд смягчит приговор Майер.

В мае 2018 года популярная модель и блогер Instagram Кира Майер (настоящее имя и фамилия Дарья Цветкова – прим. ВЗГЛЯД) подралась с сотрудником ГИБДД в Москве. Позднее сообщалось, что девушку в камере СИЗО обварили кипятком.