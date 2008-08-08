Выяснилось, за что эротическую модель обварили кипятком в СИЗО

Модель Киру Майер, осужденную на 1,5 года колонии-поселение за нападение на полицейского, облили кипятком в СИЗО из-за неуважения к сокамерницам.

Девушку решили наказать за проявление неуважение к сокамерницам. «Вместе с Майер в камере сидели несколько девушек из Азии. Кира, видимо, не сразу поняла, что они тоже люди, а не прислуга, и велела им убираться в камере», – сообщает Telegram-канал Mash.

В другой раз Майер ударила одну из сокамерниц за то, что та помешала ей пройти. После этого модель облили кипятком.

В четверг сообщалось, что после потасовки в СИЗО модель госпитализировали с сильными ожогами.

В начале сентября Пресненский суд Москвы приговорил модель Киру Майер к 1,5 годам колонии-поселения за нападение на инспектора дорожно-патрульной службы.

В мае модель подралась с сотрудником Госавтоинспекции на Пресненской набережной в Москве после того, как он оформил на девушку протокол, узнав, что она лишена прав. Некоторые СМИ сообщали, что она пыталась «откупиться» от полицейских сексуальными услугами, но те не стали изменять закону с нарушительницей.