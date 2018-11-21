Дело покусавшей полицейского эротической модели отправили на пересмотр

Мосгорсуд направил на пересмотр дело эротической модели Киры Майер, покусавшей и избившей сотрудников ДПС.

«Суд постановил: решение Пресненского районного суда Москвы отменить, уголовное дело направить на новое разбирательство в суд первой инстанции в ином судебном составе в связи с допущенными судом первой инстанции процессуальными нарушениями», – вынесла решение судья Анастасия Рыжова, передает РИА «Новости».

Однако суд оставил без изменений меру пресечения Майер, до 21 января 2019 года она просидит в СИЗО.

В сентябре Пресненский суд Москвы приговорил девушку к 1,5 годам колонии-поселения за нападение на инспектора дорожно-патрульной службы. Позже Майер призналась, что раскаивается в своем поступке.

Адвокаты подали апелляцию, в которой просили отменить решение суда первой инстанции или изменить наказание на условное. Там же отмечается, что суд не учел положительные характеристики девушки.

Апелляционная инстанция приобщила к делу школьные грамоты, сертификаты олимпиад, благодарности и письмо бабушки осужденной. В письме бабушка попросила «отпустить внучку из тюрьмы, так как ее нахождение там причиняет родным боль и страдания».

«Она не является плохим человеком, она хорошо училась в школе, в институте, в настоящий момент она полностью осознала всю тяжесть своего проступка, осознала последствия своих ошибок», – сказал адвокат.

В суде девушка расплакалась, а представитель укушенного полицейского заявил, что потерпевший не будет против, если суд смягчит приговор Майер.

Прокурор заявил апелляционное представление, в котором попросил отменить приговор из-за допущенных судом первой инстанции ошибок. Он добавил, что согласен с назначенным Майер наказанием.

«Сложно передать словами, что я сейчас чувствую. У меня полностью поменялось мировоззрение, я понимаю, что сама посадила себя в тюрьму, мне больше некого винить, мне очень стыдно, мне жаль, что так получилась... Прошу прощения у потерпевших за всё, особенно за потраченное время, когда они посещали следственные действия и суды. Я готова возместить причиненный материальный и моральный вред», – сказала в суде Кира Майер.

Напомним, в мае 2018 года популярная модель и блогер Instagram Кира Майер (настоящее имя и фамилия Дарья Цветкова – прим. ВЗГЛЯД) подралась с сотрудником ГИБДД в Москве. Ее взяли под стражу, а в сентябре девушке вынесли приговор. Позднее сообщалось, что девушку в камере СИЗО обварили кипятком.