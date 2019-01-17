Обнародован рапорт маршала Жукова об освобождении Польши в 1945 году

Взгляд
17 января, четверг  |  Последнее обновление — 11:33  |  vz.ru
Разделы

Предложен новый путь борьбы с бедностью

Усовершенствование статистики поможет реально бедным россиянам Фото: Александр Николаев/«Интерпресс»/ТАСС
Минтруда занялось усовершенствованием оценки уровня бедности. Новый подход должен помочь более эффективно выявлять действительно бедных россиян, нуждающихся в социальной поддержке, и минимизировать ошибки. Как правильно считать уровень бедности и для чего это нужно? Поможет ли это вдвое снизить уровень бедности, как того требуют майские суперуказы президента? Подробности...
Перейти а раздел…

Чем разброд и шатания на Западе выгодны России

В своих проблемах Тереза Мэй не может винить Владимира Путина Фото: BALLESTEROS/EPA/ТАСС
Фактический срыв Брекзита стал поводом для утверждений, что это выгодно России – так же как и продолжающийся внутриполитический кризис в США. «Бальзам на душу Путина» – так говорят об этом на CNN. Действительно ли России выгоден кризис в англосаксонских странах и шире, на Западе в целом? Подробности...
Перейти а раздел…

В истории с «возвращением Т-34 на родину» есть ряд странностей

Танки Т-34 специальным эшелоном следуют через всю страну – и их торжественно встречают на каждой станцииФото: twitter.com/mod_russia
Минобороны устроило мощную пропагандистскую акцию – прямо сейчас через всю страну идет целый эшелон легендарных танков Т-34. Официально заявляется, что танки «возвращаются на родину» из Лаоса, чтобы участвовать в парадах и сниматься в исторических фильмах. Каково на самом деле происхождение этих машин и действительно ли в России их совсем не осталось? Подробности...
Перейти а раздел…

Откуда в Сербии возник ваххабит, готовивший покушение на Путина

Сербия принимает все меры безопасности накануне визита в Белград президента РоссииФото: Marko Djurica/Reuters
Крайне важное для безопасности президента России событие произошло в Сербии. Незадолго до визита Владимира Путина в Белград местные службы безопасности задержали человека, который, как заявляется, готовил покушение на российского лидера. Что это за человек и действительно ли он мог представлять угрозу для президента России? Подробности...
Перейти а раздел…

Россия потеряла последнего друга в политической элите Польши

Павел Адамович до самой своей гибели пытался сохранить добрососедские отношения с россиянамиФото: Agencja Gazeta/Jan Rusek/Reuters
Вряд ли будет преувеличением сказать, что погиб последний из крупных польских политиков, который симпатизировал нашей стране. Зарезанный накануне психом Павел Адамович 20 лет руководил самым близким к России польским мегаполисом – Гданьском. Власти соседнего Калининграда даже объявили минуту молчания в память о погибшем друге. Теперь у Москвы не осталось защитников в польской элите. Подробности...
Перейти а раздел…

Пора просыпаться от летаргического сна

Антон Любич, экономист
Все ждут, когда «станет как раньше». А так уже не будет. Ибо «в одну реку нельзя войти дважды». Об этом еще Гераклит предупреждал. Но он был не «технократом», поэтому и мысли его нынче не в моде. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Немцы боятся надевать «желтые жилеты»

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Народный бунт после введения экологического налога во Франции и тишина в Германии после запрета автомобилей со старыми дизельными двигателями (касается миллионов граждан) – диагноз. Дело не в инертности немцев. Все гораздо страшнее. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев

Почему не надо ломать адские печати

Сергей Худиев, публицист, богослов
Можно произнести слова о «России, освобожденной гитлеровцами», можно обещать выпустить книгу о генерале, перебежавшем на сторону Гитлера, в серии «Жизнь замечательных людей» и продолжать быть принятым в лучших домах. В чем причина? Подробности...
Обсуждение: 166 комментариев
    Перейти а раздел…

    Крупнейшие техногенные катастрофы Москвы

    Что увидели россияне в новогоднем небе

    Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

    Обсуждение: 10 комментариев
      Перейти а раздел…

      В Детройте открылся ежегодный Североамериканский международный автосалон

      Первая автомобильная выставка в Детройте состоялась в 1889 году. Спустя почти 100 лет автосалон из преимущественно регионального события стал событием международного уровня. Корпорация Toyota в этом году в Детройте представила свое спорткупе Toyota GR Supra. В Европе автомобиль поступит в продажу лишь летом, и для покупки будет доступно лишь 900 авто
      Подробности...

      Взрыв газа разрушил многоэтажку в ростовских Шахтах

      На девятом этаже жилого дома в городе Шахты Ростовской области взорвался газ. Повреждены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. На данный момент известно об одном погибшем, судьба еще четырех неизвестна. Из дома эвакуированы 140 человек
      Подробности...

      В Москве затопило крупный транспортный тоннель

      В четверг утром в Москве из-за подмыва грунта затопило Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе под Каналом имени Москвы. Закрыто движение на этом участке и на внутренней стороне МКАД. Остановить грязевой поток пока не удается, в городе создан оперативный штаб
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Преодолён ли на ваш взгляд конфликт между русскими и чеченцами?
        • Да

        • Нет

        • Затрудняюсь ответить

        Закончились новогодние каникулы. Вас устраивает их продолжительность?
        • Нет, каникулы слишком длинные

        • Нет, каникулы слишком короткие

        • Да, в самый раз

        Отход от привычного стандарта упаковки каких продуктов вас раздражает больше всего?
        • Яйца (9 шт.)

        • Молоко (0,9 л)

        • Сахар (0,9 кг)

        • Водка (0,45 л)

        • Ничего не раздражает, если цена не растет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Дерипаска подал на Зюганова в суд
          РАН поддержала повышение требований к российским ученымСтало известно, что сербы приготовили Путину в подарокУдарившего ребенка тольяттинского завуча отстранили от работыНазвана причина отказа приглашать Дерипаску, Вексельберга и Костина в Давос
          Пираты потребовали выкуп за захваченных российских моряковВоеннослужащим запаса могут запретить соцсетиИстребители МиГ-31БМ провели бой в стратосфереВо Франции предсказали России рекордный торговый баланс
          Мэр Саратова нарвался на грубость в маршруткеНемцев возмутили попытки США навязать отказ от «Северного потока – 2»Пророссийская журналистка Бойко рассказала о своей депортации на УкраинуПортрет Тулеева убрали с доски почета в Кемерово

          Главная тема


          В истории с «возвращением Т-34 на родину» есть ряд странностей

          «Ну привет, kieв!)))»


          Собчак приехала в Киев и сделала ошибку

          незаконный лов


          Дальневосточный капитан объяснил скандал с японскими рыбаками возле Курил

          громкое дело


          Отец изнасилованной дознавательницы из Уфы отрекся от дочери

          Видео

          специальный репортаж


          Магнитогорск: «С нами мороки больше, чем с мертвыми»

          подайте на гражданскую войну!


          Национальной идеей Украины стало попрошайничество

          ежегодная напасть


          Можно ли без «химии» очищать Москву от снега

          запрет на профессию


          Скандал с Полуниным приближает крах западной политкорректности

          минута молчания


          Россия потеряла последнего друга в политической элите Польши

          Дальний Восток


          Дмитрий Родионов: Страшный сон Вашингтона о Курилах

          Современное искусство


          Владас Повилайтис: Банк Франции намного страшнее ФСБ

          Исторический ревизионизм


          Сергей Худиев: Кто в России хвалит Гитлера и Власова

          на ваш взгляд


          Как вы думаете, преодолён ли конфликт между русскими и чеченцами?

          Обнародован рапорт маршала Жукова об освобождении Польши в 1945 году

          17 января 2019, 11:25

          Текст: Анна Инсарова

          Версия для печати

          Рассекреченный рапорт командующего войсками Первого Белорусского фронта маршала Георгия Жукова об освобождении Польши впервые представлен на заседании рабочей группы Российского исторического общества.

          Рапорт Государственному комитету обороны во главе с Иосифом Сталиным датирован 29 января 1945 года, передает РИА «Новости».

          «За 17 дней наступательных боев войсками фронта пройдено до 400 километров. Вся западная часть Польши в полосе 1-го Белорусского фронта очищена от противника, а польское население, пять с половиной лет угнетавшееся немцами, – освобождено», – говорится в документе.

          Жуков докладывает, что стремительное продвижение войск не позволило противнику разрушить города и промышленные предприятия, железные и шоссейные дороги, а также «не дало им возможности угнать и истребить польское население, вывезти скот и продовольствие».

          Также он говорит, что в освобожденных крупных городах Польши полностью сохранены все действующие к 14 января (1945 года) промышленные предприятия со всем оборудованием и запасами сырья.

          При этом он отметил, что «фашистские варвары» уничтожили Варшаву.

          «С жестокостью изощренных садистов гитлеровцы разрушили квартал за кварталом. Спровоцированное лондонским, польским эмигрантским правительством и руководством армии Краевой в августе-сентябре 1944 года восстание в Варшаве завершило разрушение города», – написал он.

          По его словам, в результате крупнейшие промпредприятия были уничтожены, жилые дома взорваны или сожжены, городское хозяйство разрушено.

          «Десятки тысяч жителей уничтожены, остальные были изгнаны. Город мертв», – отметил маршал.

          Сейчас в Польше реализуется закон о декоммунизации. В марте 2018 года власти страны объявляли о планах эксгумировать останки советских воинов, захороненных в городе Стараховице. До этого в городе Дембица демонтировали монумент Благодарности Красной армии.

          В январе прошлого года власти Польши забыли о годовщине освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............