Обнародован рапорт маршала Жукова об освобождении Польши в 1945 году

Рассекреченный рапорт командующего войсками Первого Белорусского фронта маршала Георгия Жукова об освобождении Польши впервые представлен на заседании рабочей группы Российского исторического общества.

Рапорт Государственному комитету обороны во главе с Иосифом Сталиным датирован 29 января 1945 года, передает РИА «Новости».

«За 17 дней наступательных боев войсками фронта пройдено до 400 километров. Вся западная часть Польши в полосе 1-го Белорусского фронта очищена от противника, а польское население, пять с половиной лет угнетавшееся немцами, – освобождено», – говорится в документе.

Жуков докладывает, что стремительное продвижение войск не позволило противнику разрушить города и промышленные предприятия, железные и шоссейные дороги, а также «не дало им возможности угнать и истребить польское население, вывезти скот и продовольствие».

Также он говорит, что в освобожденных крупных городах Польши полностью сохранены все действующие к 14 января (1945 года) промышленные предприятия со всем оборудованием и запасами сырья.

При этом он отметил, что «фашистские варвары» уничтожили Варшаву.

«С жестокостью изощренных садистов гитлеровцы разрушили квартал за кварталом. Спровоцированное лондонским, польским эмигрантским правительством и руководством армии Краевой в августе-сентябре 1944 года восстание в Варшаве завершило разрушение города», – написал он.

По его словам, в результате крупнейшие промпредприятия были уничтожены, жилые дома взорваны или сожжены, городское хозяйство разрушено.

«Десятки тысяч жителей уничтожены, остальные были изгнаны. Город мертв», – отметил маршал.

Сейчас в Польше реализуется закон о декоммунизации. В марте 2018 года власти страны объявляли о планах эксгумировать останки советских воинов, захороненных в городе Стараховице. До этого в городе Дембица демонтировали монумент Благодарности Красной армии.

В январе прошлого года власти Польши забыли о годовщине освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков.