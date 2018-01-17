Власти Польши проигнорировали годовщину освобождения Варшавы от нацистов

Власти Польши предпочли забыть о годовщине освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков, заявил посол России в республике Сергей Андреев.

«Центральные польские власти и ведущие СМИ не вспомнили, не заметили, не обратили внимания на 73-ю годовщину освобождения Варшавы», – цитирует Андреева РИА «Новости».

Глава российской дипмиссии в Варшаве добавил, что в Польше «целенаправленно проводится политика переформатирования и манипулирования историей».

По словам Андреева, несмотря ни на что, в России будут помнить погибших при освобождении Европы солдат.

В среду, 17 января, в Польше отмечают 73-ю годовщину освобождения Варшавы от нацистов. В торжествах участвуют жители столицы республики, ветераны Второй мировой войны, представители общественных организаций и дипломатического корпуса.

Российские дипломаты возложили венки у памятника Первой армии Войска польского, а также на мемориальном кладбище советских солдат. При этом польские власти и центральные СМИ республики обошли вниманием торжественные мероприятия.

О том, как в Варшаве относятся к истории Второй мировой войны, говорит тот факт, что ранее власти приняли решение разобрать элементы советского памятника освободителям польского города Щецина и отправить их на металлолом. В ноябре по решению горсовета Щецина в центре города начался демонтаж памятника благодарности Красной армии. Его решили перенести на кладбище.

В июле в Польше приняли поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, согласно которым предполагается снос установленных в стране памятников советской эпохи.