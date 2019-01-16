Советские космонавты рассказали о покушении на Брежнева в 1969 году

Космонавты Борис Волынов и Алексей Елисеев, невольно ставшие очевидцами покушения на Леонида Брежнева в 1969 году, рассказали, что младший лейтенант Виктор Ильин выпустил 16 пуль и убил водителя.

22 января 1969 года генсек встречал в Москве экипажи космических кораблей «Союз-4» и «Союз-5». Ильин переоделся в милиционера и из оцепления обстрелял кортеж при въезде в Кремль, однако вместо машины Брежнева обстрелял машину с космонавтами, передает РИА «Новости».

«Ехали по красивой улице, с одной и с другой стороны были люди, которые приветствовали нас, бросали цветы, звучали хлопушки. Было очень холодно, январь, поэтому мы в закрытой машине доехали до Октябрьской площади (ныне – Калужская площадь). Потом нас пересадили в открытую машину, сказали, что люди хотят видеть», – рассказал Волынов.

По его словам, он услышал хлопки и увидел человека в форме милиции, который с двух рук стрелял от бедра. Космонавт заметил, что стрелок был метким.

«Поравнялся с ним следующий за нами автомобиль (там ехали космонавты Алексей Леонов, Андриян Николаев, Валентина Терешкова и Георгий Береговой), он тут же выстрелил и убил в лоб сразу водителя. Голова упала на руки, которые были на банке руля», – вспомнил Волынов.

Мотоциклист из сопровождения развернулся на 90 градусов и поехал на нападавшего, чтобы сбить его. Ильин выстрелил в мотоциклиста, майор упал, а нападавший продолжил стрельбу.

«Машина остановилась. Перебежал кто-то из спецслужб… Помню, что казенные части пистолетов, двух пистолетов типа Макарова, были сзади (то есть пистолеты полностью отстреляли обоймы). Значит, он выстрелил 8 + 8 – 16 выстрелов (при условии, что обоймы были полностью заряжены). А дальше его арестовали», – рассказал Волынов.

К космонавтам подъехала машина, у них уточнили, все ли живы и нет ли раненых, после чего кортеж поехал дальше.

Елисеев, который ехал в одной машине с Волыновым, отметил, что ему очень жаль водителя машины.

«Трагедия была для семьи. Вообще, дурацкий совершенно случай. Когда мы ехали, мы знали, что через одну машину был Брежнев. Мне было лично интересно посмотреть, какова реакция Брежнева, ведь в него стреляли. (У нападавшего) было намерение атаковать высшее звено страны. Вошли в гардероб, входит Брежнев сразу за нами, и на лице выражение такое, как будто ничего не происходило», – сказал он.

По словам Елисеева, Брежнев сообщил космонавтам, что все договорились «сделать вид, что ничего не произошло».

«Это владение собой меня поразило», – заключил Елисеев.

О покушении общественность узнала только через 20 лет. Ильин надеялся, что убийство генсека приведет к демократическим реформам. Его признали психически больным и отправили лечиться.