Кандидат на пост главы РФС не прошел регистрацию из-за проблем с документами

Экс-министр спорта Ульяновской области, вице-президент местного футбольного клуба «Волга» Сергей Кузьмин рассказал, что его не смогли зарегистрировать для участия в выборах главы РФС из-за неправильно оформленных документов.

«Одна из организаций, которая меня выдвигала, отправила неполный комплект или неправильно оформленный, и в связи с этим получается, что у меня нет пяти организаций, которые меня выдвинули. Поэтому меня не зарегистрировали», – сказал Кузьмин, передает РИА «Новости».

«Я считаю, что это неправильно (то, что кандидат только один). Если бы я считал это правильным, я бы не стал выдвигать свою кандидатуру», – добавил экс-министр спорта региона.

По его словам, он все равно является делегатом конференции. Кузьмин сказал, что намерен озвучивать те ключевые задачи, который должен реализовывать президент РФС.

«Да, (будет выступать на конференции) уже не в статусе кандидата в президенты, но в качестве участника. Масштаб информации будет меньше, но я считаю, что в любом случае надо это сделать. Озвучу озабоченность большинства клубов, то, что необходимо сделать на местах – считаю, я должен быть услышан. Ничего плохого не произошло, буду работать дальше», – сказал Кузьмин.

Ранее сообщалось, что избирком зарегистрировал лишь одного кандидата на пост главы РФС – председателя совета директоров ФК «Зенит» Александра Дюкова.

Кузьмин подавал свою кандидатуру на пост президента РФС на выборах 2010 года. Тогда победил Сергей Фурсенко, Кузьмин снялся с выборов в его пользу.