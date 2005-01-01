Лавров удивился бурной реакции на заявления Лукашенко

Глава МИД Сергей Лавров удивлен шумихе, раздутой в связи с последними заявлениями президента Белоруссии Александра Лукашенко и обсуждениями судьбы Союзного государства.

«Что касается Союзного государства, вы знаете, я просто удивляюсь той шумихе, которая вокруг этой темы раздута, и в том числе в СМИ», – цитирует Лаврова РИА «Новости».

Он отметил, что договор о создании Союзного государства находится в открытом доступе, с ним можно ознакомиться. В нем, по его словам, прописаны основания, которые побудили страны создать Союзное государство.

«Мы ничего не выдумываем. Мы просим наших белорусских коллег, учитывая их заинтересованность в целом ряде вопросов, которые связаны с определением экономической, денежной, кредитной налоговой политики, посмотреть, как мы можем сблизиться в вопросах, решение которых предполагалось еще 20 лет назад в Союзном договоре и которые напрямую касаются тех вещей, которые Беларусь хочет решить, в том числе по итогам так называемого налогового маневра и по ряду других вопросов», – сказал он.

Министр выразил надежду, что в обсуждении этих вопросов возобладает прагматизм, а не «попытки искать в этой абсолютно рабочей ситуации какие-то геополитические замыслы внутри Союзного государства и вовне Союзного государства».

Лавров отметил, что в договоре о создании Союзного государства было, в частности, прописано принятие конституционного акта, создание союзного парламента и суда Союзного государства, передает ТАСС.

«В то время это было добровольно согласовано между Москвой и Минском. С течением времени, конечно, стало понятно, что ни общей конституции, ни общего парламента, ни общего суда пока, наверное, создать не представляется возможным, и мы на этом совсем не настаиваем», – отметил он.

Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко запретил внедрять российскую систему ступеней высшего образования в стране, так как считает ее неэффективной. Также он заявил об угрозе для Белоруссии с Востока и Запада.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как белорусский лидер сказал «последнее прощай»объединению с Россией.