Лавров удивился бурной реакции на заявления Лукашенко

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16 января, среда  |  Последнее обновление — 13:31  |  vz.ru
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Предложен новый путь борьбы с бедностью

Усовершенствование статистики поможет реально бедным россиянам Фото: Александр Николаев/«Интерпресс»/ТАСС
Минтруда занялось усовершенствованием оценки уровня бедности. Новый подход должен помочь более эффективно выявлять действительно бедных россиян, нуждающихся в социальной поддержке, и минимизировать ошибки. Как правильно считать уровень бедности и для чего это нужно? Поможет ли это вдвое снизить уровень бедности, как того требуют майские суперуказы президента? Подробности...
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Зачем Китай вмешался в конфликт с США по «Северному потоку – 2»

Глашатай китайского МИДа Хуа Чуньин примкнула к числу защитников «Северного потока»Фото: Ng Han Guan/AP/ТАСС
Мир меняется: Пекин вдруг заступился за Россию и Германию, подвергшихся нажиму США, точнее, вступился за право этих стран строить «Северный поток – 2». На глазах возникает ситуативный союз трех держав, который дает Америке отпор хотя бы по такому пусть узкому, но все равно принципиальному вопросу. Отчего Китай столь резко реагирует на ситуацию, которая его вообще-то и не касается? Подробности...
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Молодые коммерсанты обнаружили новый способ начать бизнес

Фото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
«У меня педагогическое образование, я вообще ничего в бизнесе не понимаю, пришлось разбираться... Тем, кто открывает свое дело, я бы посоветовала обратиться к «Бизнес-навигатору», – сказала газете ВЗГЛЯД Юлия Клейн, руководитель арт-студии из «закрытого» поселка в Алтайском крае. Юлии и еще огромному количеству российских предпринимателей помог один из проектов платформы «Россия – страна возможностей».  Подробности...
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Разгромленный халифат нашел способ переместиться в Африку

Так выглядят исламские боевики в АфрикеФото: кадр из видео
Так называемое «Исламское государство», потерпевшее поражение в Ираке и Сирии, нашло новую территорию для своего возрождения. По крайней мере, такие выводы делают некоторые аналитики в связи с новостями об истреблении боевиками этой организации небольшого города в Африке. Кто на самом деле творит зверства в этой стране и какое отношение это имеет к выборам местного президента? Подробности...
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Россия потеряла последнего друга в политической элите Польши

Павел Адамович до самой своей гибели пытался сохранить добрососедские отношения с россиянамиФото: Agencja Gazeta/Jan Rusek/Reuters
Вряд ли будет преувеличением сказать, что погиб последний из крупных польских политиков, который симпатизировал нашей стране. Зарезанный накануне психом Павел Адамович 20 лет руководил самым близким к России польским мегаполисом – Гданьском. Власти соседнего Калининграда даже объявили минуту молчания в память о погибшем друге. Теперь у Москвы не осталось защитников в польской элите. Подробности...
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Почему не надо ломать адские печати

Сергей Худиев, публицист, богослов
Можно произнести слова о «России освобожденной гитлеровцами», можно обещать выпустить книгу о генерале, перебежавшем на сторону Гитлера, в серии «Жизнь замечательных людей» и продолжать быть принятым в лучших домах. В чем причина? Подробности...

США предложили Киеву доказать свою полезность

Глеб Простаков, журналист
Сейчас идет борьба уже не за все, но за многое. Ниша на европейском рынке газа – это сотни миллиардов долларов в год. И даже если украинская ГТС давно стала ружьем, которое не стреляет, им все еще можно проломить голову. Подробности...
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Страшный сон Вашингтона о Курилах

Дмитрий Родионов, политолог
Токио подписал мирный договор со всеми странами, с которыми воевал во Второй мировой. Кроме СССР. Почему – отдельная тема, но вовсе не из-за территориальных претензий. Их тогда вообще не было: ведь Япония подписала капитуляцию. Подробности...
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      В Детройте открылся ежегодный Североамериканский международный автосалон

      Первая автомобильная выставка в Детройте состоялась в 1889 году. Спустя почти 100 лет автосалон из преимущественно регионального события стал событием международного уровня. Корпорация Toyota в этом году в Детройте представила свое спорткупе Toyota GR Supra. В Европе автомобиль поступит в продажу лишь летом, и для покупки будет доступно лишь 900 авто
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      Взрыв газа разрушил многоэтажку в ростовских Шахтах

      На девятом этаже жилого дома в городе Шахты Ростовской области взорвался газ. Повреждены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. На данный момент известно об одном погибшем, судьба еще четырех неизвестна. Из дома эвакуированы 140 человек
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        Закончились новогодние каникулы. Вас устраивает их продолжительность?
        • Нет, каникулы слишком длинные

        • Нет, каникулы слишком короткие

        • Да, в самый раз

        Отход от привычного стандарта упаковки каких продуктов вас раздражает больше всего?
        • Яйца (9 шт.)

        • Молоко (0,9 л)

        • Сахар (0,9 кг)

        • Водка (0,45 л)

        • Ничего не раздражает, если цена не растет

        Смотрели ли вы в прошедшие новогодние каникулы фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Эльдара Рязанова?
        • Да, и мне понравилось

        • Да, и мне не понравилось

        • Нет

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          Лавров удивился бурной реакции на заявления Лукашенко

             16 января 2019, 13:11
          Фото: MFA Russia Press Service/
          Global Look Press
          Текст: Анна Инсарова

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          Глава МИД Сергей Лавров удивлен шумихе, раздутой в связи с последними заявлениями президента Белоруссии Александра Лукашенко и обсуждениями судьбы Союзного государства.

          «Что касается Союзного государства, вы знаете, я просто удивляюсь той шумихе, которая вокруг этой темы раздута, и в том числе в СМИ», – цитирует Лаврова РИА «Новости».

          Он отметил, что договор о создании Союзного государства находится в открытом доступе, с ним можно ознакомиться. В нем, по его словам, прописаны основания, которые побудили страны создать Союзное государство.

          «Мы ничего не выдумываем. Мы просим наших белорусских коллег, учитывая их заинтересованность в целом ряде вопросов, которые связаны с определением экономической, денежной, кредитной налоговой политики, посмотреть, как мы можем сблизиться в вопросах, решение которых предполагалось еще 20 лет назад в Союзном договоре и которые напрямую касаются тех вещей, которые Беларусь хочет решить, в том числе по итогам так называемого налогового маневра и по ряду других вопросов», – сказал он.

          Министр выразил надежду, что в обсуждении этих вопросов возобладает прагматизм, а не «попытки искать в этой абсолютно рабочей ситуации какие-то геополитические замыслы внутри Союзного государства и вовне Союзного государства».

          Лавров отметил, что в договоре о создании Союзного государства было, в частности, прописано принятие конституционного акта, создание союзного парламента и суда Союзного государства, передает ТАСС.

          «В то время это было добровольно согласовано между Москвой и Минском. С течением времени, конечно, стало понятно, что ни общей конституции, ни общего парламента, ни общего суда пока, наверное, создать не представляется возможным, и мы на этом совсем не настаиваем», – отметил он.

          Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко запретил внедрять российскую систему ступеней высшего образования в стране, так как считает ее неэффективной. Также он заявил об угрозе для Белоруссии с Востока и Запада.

          Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как белорусский лидер сказал «последнее прощай»объединению с Россией.


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