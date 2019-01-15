Лукашенко запретил внедрять в Белоруссии российскую систему высшего образования

Президент Белоруссии Александр Лукашенко запретил внедрять российскую систему ступеней высшего образования в стране, так как считает ее неэффективной.

«Смотрите, чтобы ни в коем случае мы не заимствовали вот этот опыт, который переняла Россия, и сейчас не знает, что с ним делать», – передает его слова «Интерфакс»

Он призвал отправлять в магистратуру только тех, кто будет «заниматься наукой и преподаванием».

С 2013 года Россия перешла на трехуровневую систему высшего образования, которая разделяется на бакалавриат; специалитет и магистратуру; подготовку кадров высшей квалификации.

Ранее во вторник Лукашенко также заявил об угрозе для Белоруссии с Востока и Запада.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как белорусский лидер сказал «последнее прощай» объединению с Россией.