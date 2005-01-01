Лукашенко рассказал об угрозе для Белоруссии с Востока и Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ближайшие два года для страны будут насыщенны политическими событиями, так как страна подвергнута «серьезной ревизии на предмет суверенитета» и с Запада, и с Востока.

Лукашенко заявил, что 2019 и 2020 годы для страны будут особыми, насыщенными политическими событиями, так как Белоруссия «и слева, и справа, и на Западе, и на Востоке, подвергнута серьезной ревизии на предмет суверенитета и независимости», передает «Белта».

«Я уже об этом говорил. Мы должны быть к этому готовы. Но запомните: никто нас не сдвинет с места, если мы будем работать эффективно», – заявил Лукашенко.

Он отметил, что белорусы заслужили нормальной жизни, и власти страны должны этого добиться, сохранив независимость и суверенитет.

«В противном случае никому этот суверенитет будет не нужен. Это наиважнейшая задача для всех», – заключил президент Белоруссии.

На прошлой неделе Лукашенко заявил, что страну в ближайшие годы будут «пробовать на зуб», и республике надо быть готовыми ответить на это. Перед этим он заявил, что Россия и Белоруссия не рассматривают возможность об объединении, а также пригрозил Москве «потерей единственного западного союзника».