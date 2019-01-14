Медведев назвал новогодние каникулы очень вредными для экономики

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что чрезмерно длинные новогодние каникулы очень вредны для экономики.

«Вообще у нас праздники очень длинные. Для экономики это плохо, я как председатель правительства не могу этого не отметить, потому что практически 14 дней страна мало чего создает и очень хорошо «отмечает», – передает его слова ТАСС.

На ваш взгляд Закончились новогодние каникулы. Вас устраивает их продолжительность? Нет, каникулы слишком длинные

Нет, каникулы слишком короткие

Да, в самый раз



Ранее в РЭУ имени Плеханова заявили, что экономика России за время простоя производств в новогодние праздники потеряла 1,32 трлн рублей.

Перед этим зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил разрешить россиянам использовать дни новогодних каникул в любое время года, а на работу выходить с 1 января.