Названа дата ликвидации Telegram Messenger LLP

Компания Telegram Messenger LLP, принадлежащая бизнесмену Павлу Дурову, может быть ликвидирована через два месяца, следует из уведомления британского государственного реестра юридических лиц.

«Реестр компаний уведомляет, что, если не будет указано обратное, по истечении двух месяцев с указанной даты название Telegram Messenger LLP будет вычеркнуто из реестра, и товарищество с ограниченной ответственностью будет распущено», – передает ТАСС текст уведомления.

Отмечается, что после этого все права и имущество компании «будут считаться никому не принадлежащими и, соответственно, станут принадлежать короне».

Ранее стало известно, что бизнесмен и основатель Telegram Павел Дуров занимается ликвидацией компании Telegram Messenger LLP. Эта компания внесена в реестр Роскомнадзора.

Дуров попросил британские власти прекратить регистрацию компании и исключить ее из реестра юрлиц. Заявление подписано еще 19 декабря 2018 года.

Эксперты полагают, что таким образом Дуров намерен изменить структуру своего бизнеса.

Компания была зарегистрирована в 2014 году.