При крушении Boeing 707 в Иране выжил один пассажир

Один человек из числа находившихся на борту грузового самолета Boeing 707, разбившегося под Тегераном, выжил, всего в нем находились 16 человек, передает агентство Fars со ссылкой на данные управления по чрезвычайным ситуациям Ирана.

В ведомстве уточнили, что выжил инженер самолета. Судьба людей, живущих в зданиях на месте крушения, неизвестна, передает ТАСС.

Сообщается, что самолет принадлежал иранской армии, а эксплуатировался компанией Kyrgyzstan airlines.

На месте крушения обнаружены тела семи погибших.

По информации Fars, причиной крушения самолета стало то, что пилоты не справились с управлением. Они, по предварительной информации, начали приземление в другом аэропорту Кереджа и не успели посадить лайнер в пределах взлетно-посадочной полосы. Boeing 707 врезался в стену аэропорта и выкатился в зону жилых построек у воздушной гавани.

Лайнер выполнял рейс из Бишкека в аэропорт Пайям города Кередж (в 40 километрах от Тегерана).