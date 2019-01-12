Роспотребнадзор отреагировал на сообщения о зараженных гриппом мандаринах

Доверять появившимся в соцсетях сообщениям о зараженных гриппом мандаринах не стоит, сообщили в Роспотребнадзоре.

В некоторых регионах в соцсетях появились видеосообщения о мандаринах, якобы зараженных вирусом гриппа, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

«Роспотребнадзор призывает граждан не доверять случайным источникам информации, а в случае сомнений в качестве продуктов питания, в частности мандаринов, обращаться в территориальные управления Роспотребнадзора», – отметили в ведомстве.

Отмечается, что Роспотребнадзор в рамках плановых и внеплановых проверок проводит оценку качества и безопасности фруктов. Ситуация находится на контроле.

В ведомстве советуют не приобретать фрукты в неустановленных и необорудованных местах торговли, обращать внимание на внешний вид продавца, а также учитывать, что у него должны быть документы, подтверждающие качество и безопасность продукции.

Кроме того, мандарины должны быть с неповрежденной кожицей, без признаков гниения.

Ранее в Роскачестве развенчали несколько потребительских мифов о мандаринах и выбрали самые вкусные сорта.