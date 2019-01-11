Мосгорсуд подтвердил возвращение Зубкову титула олимпийского чемпиона

Мосгорсуд отклонил жалобу Олимпийского комитета России (ОКР) на решение вернуть главе Федерации бобслея России Александру Зубкову статус олимпийского чемпиона.

«Определение оставить без изменения, жалобу – без удовлетворения», – цитирует решение коллегии судей РИА «Новости».

Решение действует только на территории России. За границей Зубков по-прежнему считается лишенным двух золотых медалей Олимпиады в Сочи.

В ноябре Мосгорсуд разрешил не исполнять решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о лишении Зубкова золотых медалей. Суд посчитал, что это решение основано на домыслах, так как «ни один из свидетелей, включая доктора Родченкова, не указал прямо на факт подмены пробы [Зубковым]».

После этого, по данным источника, Олимпийский комитет России получил указание из Международного олимпийского комитета «обеспечить передачу» оригиналов золотых медалей Зубкова «для перераспределения».

В 2017 году комиссия МОК признала, что Зубков виновен в нарушении антидопинговых правил и отменила результаты с Олимпиады-2014.