Из-за спущенного в канализацию матраса в Петербурге затопило дом

Во Фрунзенском районе Петербурга затопило подвал жилого дома; причиной тому стал застрявший в канализации полутораметровый матрас, сообщает ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Инцидент произошел во время новогодних каникул, передает РИА «Новости».

Прибывшая на место аварийная бригада «обнаружила, что причиной подтопления стал засор в канализационной трубе диаметром 300 миллиметров». Выяснилось, что там «застрял матрас от подростковой кровати длиной примерно 1,5 метра».

Сотрудники водоканала устранили коммунальную аварию. Предприятие напомнило, что «канализация – это не мусоропровод».