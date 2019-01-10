Покупатели шавермы подрались в петербургском кафе

В Сети появилось видео, как несколько мужчин подрались в кафе «Шаверма» в Санкт-Петербурге.

Драка произошла в кафе на Гончарной 18, сообщает «РЕН-ТВ».

Группа мужчин стояла у кассы. Один из них сделал замечание о сумке другого, отметив, что она выглядит слишком женской. Обладатель сумки решил ответить кулаками.

По данным СМИ, оскорбленный мужчина был участником второй чеченской кампании, служил в разведроте Моздок.