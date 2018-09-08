Буксир терпит бедствие в Керченском проливе в Крыму

В районе Керченского пролива в Крыму в условиях шторма терпит бедствие буксир «Меркурий» с экипажем из семи человек, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

«Экипаж из семи человек пересел с буксира, который заливало водой, на спасательный плот», – сообщил источник ТАСС.

В настоящее время ведется поисково-спасательная операция.

Чуть позже в ведомстве сообщили, что плот с экипажем буксира обнаружен, однако из-за шторма поднять людей не могут.

В 11.17 мск все семь членов экипажа буксира были подняты на борт сухогруза со спасательного плота. «Все живы и здоровы, ждут, когда их заберут катером», – сообщил представитель пресс-службы Южного регионального центра МЧС России.