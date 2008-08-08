Названа причина отказа российских космонавтов на МКС слушаться американского командира

Эксперт по международному космическому праву, старший преподаватель кафедры международного права МГИМО Мариам Юзбашян объяснила, почему российские космонавты не послушались американского командира МКС Эндрю Фойстела в ситуации с дыркой в корабле «Союз МС-09».

Юзбашян отметил, что этот вопрос урегулирован, исчерпан и «какого-либо острого характера не имеет». Однако уточнил, что в этой ситуации нужно ориентироваться на правовой контекст – по Меморандуму о взаимопонимании между НАСА и Российским космическим агентством, корабль «Союз МС-09» - это орбитальный элемент, предоставленный российской стороной, что означает осуществлении Россией юрисдикции и контроля над ним, передает РИА «Новости».

«Более того, Межправительственное соглашение по МКС также предусматривает, что каждый партнер несет обязанности по обеспечению устойчивого функционирования элементов, которые он предоставляет. Вероятнее всего, именно исходя из этого российская сторона приняла решение о незамедлительных действиях российских космонавтов по устранению повреждения «Союза МС-09», – отметила она.

Эксперт добавила, что в то же время члены экипажа МКС должны соблюдать Кодекс поведения и выполнять приказы командира. Конкретный порядок действий экипажа определяется правилами полета.

«Еще один значимый аспект – это разработка партнерами аварийных процедур и процедур проведения консультаций на случай нештатных ситуаций на орбите, в отношении которых аварийные процедуры не разработаны. При этом, если из-за характера аварийной ситуации консультации не могут быть проведены в требуемые сроки или если в такие сроки консенсус не достигнут, в обязанности НАСА входит принятие решений, необходимых для обеспечения безопасности МКС», – заявила Юзбашян.

Она отметила, что в связи с этим при принятии решений по нештатным ситуациям нужно руководствоваться целой совокупностью норм, правил и процедур.

Напомним, после обнаружения дырки в корпусе корабля «Союз МС-09» американские астронавты предложили взять 24 часа на обсуждение способов устранения пробоины. Российские космонавты предложили заделать отверстие герметиком. В итоге было решено нанести герметик. Трещина была залатана, хотя и, как сообщалось, поверхность герметика вспузырилась.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об инциденте с дыркой в корабле «Союз МС-09» и о том, что это означает для российской космической отрасли.