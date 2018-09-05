Патриарх Кирилл объявил о беспрецедентной свободе РПЦ от политического влияния

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл раскритиковал западные СМИ за утверждения о якобы имеющейся зависимости предстоятеля РПЦ от президента России Владимира Путина, подчеркнув, что Русская православная церковь сегодня впервые в истории «совершенно свободна от всякого политического влияния».

Патриарх подчеркнул, что «Русская церковь совершенно свободна от всякого политического влияния в стране, она находится в равноправном диалоге с властью, и это впервые за всю историю», передает РИА «Новости».

«Патриарх Кирилл сегодня свободен так, как никто никогда в Русской церкви не был свободен. И не знаю, свободны ли так другие предстоятели православных церквей», – заявил глава Русской православной церкви на встрече с архиепископом Турку и Финляндии Тарио Луома и делегацией Финской евангелическо-лютеранской церкви в здании Петербургской митрополии в Александро-Невской лавре.

Предстоятель РПЦ подчеркнул, что Русская православная церковь никогда не согласовывает с властью никаких своих действий, а ключевые решения принимаются на заседаниях синода.

В то же время патриарх признал, что очень часто в доброжелательном диалоге с президентом рассказывает российскому лидеру о том, что делает церковь.

«Чаще всего для него это такая, новость, но, по милости Божией, он всегда как-то очень положительно это воспринимает», – рассказал патриарх, отметив, что это «очень правильный» вектор развития.

Патриарх также выразил надежду, что «такая автономия церкви сохранится и дальше».