Глава Алтайского края усомнился в виновности студентов в «делах о репостах»

Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал корреспонденту газеты ВЗГЛЯД дела об экстремизме в соцсетях, возбужденные против барнаульских студентов.

«Имеем ли мы дело с экстремизмом как таковым? Я не исключаю, что органы, отвечающие за безопасность общества, дуют на воду, где-то обжегшись на молоке», – заявил Томенко.

По его словам, судебная система должна разобраться в этом вопросе, сформировав правоприменительную практику, и установить, за что наступает ответственность, а что не выходит за рамки допустимых норм высказывания, проявления своего мнения, внутреннего «я», социальных взглядов.

«Новая реальность – когда в обычном смартфоне столько информации, столько картинок, сколько Центральное телевидение выпускало за год – порождает новые системы взаимоотношений. Как в них себя вести? Кого карать, кого миловать? Все государства ищут ответы. И наше тоже. А все новое рождается тяжело...» – отметил Томенко.

Глава региона считает, что надо помнить о доступности личных страниц в сети. «К самой личной, самой камерной странице в сети могут получить доступ и маленькие дети, и люди с психическими отклонениями, и люди, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации. Провоцировать обострение специально – это, на мой взгляд, неправильно. Хотелось бы, чтобы нашу новую цифровую реальность удавалось удерживать в цивилизованных рамках», – заключил врио губернатора.

Томенко в интервью газете ВЗГЛЯД описал свои принципы управления, с помощью которых он намерен возвращать людей в Алтайский край.

Ранее алтайские студентки написали на студентку из Барнаула Марию Мотузную заявление в прокуратуру, которое стало основанием для возбуждения уголовных дел. Мотузная размещала у себя на страничке «ВКонтакте» демотиваторы на религиозную и националистическую тематику. Экспертиза признала картинки экстремистскими.

После резонанса вокруг дела Мотузной студент из Барнаула Даниил Маркин сообщил, что его с 2017 года подозревают в оскорблении чувств верующих из-за нескольких мемов на тему религии, которые он разместил на своей странице во «ВКонтакте».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о деле Мотузной и других подобных уголовных делах.