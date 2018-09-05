Турция выступила против ударов России по боевикам в Идлибе

Анкара намерена предотвратить наступление сирийских правительственных войск в Идлибе, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«С тех пор как пошли разговоры о возможном нападении на Идлиб, мы прилагаем серьезные усилия, чтобы предотвратить это», – передает его слова ТАСС.

Он заявил, что удары ВКС России по Идлибу перед саммитом в Тегеране он считает неправильными. Чавушоглу отметил, что турецкие «компетентные службы» провели переговоры с Россией после удара.

«Мы сообщили России, что считаем их (действия) неправильными», – заключил он.

Речь идет об ударе ВКС России по объектам террористов в Идлибе, где производились беспилотники для ударов по авиабазе Хмеймим. Москва заявила, что такие действия в случае необходимости будут продолжены.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как сирийские войска намерены освобождать провинцию Идлиб от террористов.