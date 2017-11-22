В разбившемся самолете Качиньского был самовольно установленный Польшей прибор

Следственный комитет России ответил на заявление главы спецкомиссии по расследованию катастрофы Ту-154 президента Леха Качиньского под Смоленском Антония Мачеревича. В частности, выяснилось, что на лайнере был параметрический регистратор, установленный без согласования с разработчиком самолета.

«В некоторых зарубежных СМИ появились обвинения господина Мачеревича в том, что Россия могла каким-то образом «подменить черные ящики самолета Ту-154М сразу после случившейся в апреле 2010 года катастрофы». Такая информация воспринимается исключительно как ничем не подкрепленная инсинуация и попытка дестабилизировать нормальный рабочий процесс представителей двух ведомств», – заявила представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, польские и российские следователи продолжают совместную работу над фрагментами самолета.

«Складывается впечатление, что господин Мачеревич вообще не понимает, о чем говорит. Его заявления, которые он основывает на своих «знаниях» о том, что якобы такого количества самописцев в самолете типа Ту-154 не предусмотрено, просто вызывают недоумение», – отметила Петренко.

В СК считают, что польский эксперт «не имеет информации о том, сколько и каких бортовых самописцев должно быть штатно установлено на самолетах подобного типа». По мнению российских следователей, Мачеревич «даже бегло не ознакомился с материалами дела и окончательным техническим отчетом МАК по расследованию катастрофы».

Петренко отметила, что Польша самостоятельно установила на самолет параметрический регистратор АТМ. «Кстати, его установка не была согласована ни с разработчиком самолета (ОАО «Туполев»), ни с разработчиком системы регистрации (ОАО НПО «Прибор»). То есть польская сторона сначала сама установила дополнительный нештатный регистратор, а теперь появляются заявления, что регистраторов слишком много», – пояснила она.

Согласно устоявшейся практике и нормативам, в том числе международным, никакое оборудование не может быть установлено на воздушном судне иначе, кроме как по прямому разрешению разработчика.

Представитель СК добавила, что работы по вскрытию и копированию информации со штатных самописцев проходили с участием авиационных специалистов и военной прокуратуры из Польши. Вскрытие и копирование информации с самописца АТМ и вовсе производилось в Варшаве.

«Поэтому заявления о какой-либо подмене или подделке черных ящиков российской стороной полностью безосновательны и основаны на фантазиях, а не на фактах», – заключила Петренко.

Экс-министр обороны Польши Антоний Мачеревич в январе был назначен главой специальной комиссии по расследованию катастрофы президентского Ту-154 под Смоленском. Ранее он заявлял, что члены польской комиссии, которая расследовала крушение самолета Ту-154, совершили преступление.