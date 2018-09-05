Появилось видео нарушения закона депутатами Рады

Телеканал NewsOne на своем аккаунте YouTube опубликовал видео, на котором депутаты Верховной рады голосуют вместо своих коллег.

В частности, на видеозаписи можно увидеть, как во время голосования по законопроекту №6085 о трансграничном сотрудничестве, а также за повестку дня на текущую неделю вместо троих своих коллег по «Народному фронту» голосует Вадим Подберезняк.

Другой народный депутат от этой же фракции Андрей Иванчук во время голосования за повестку дня на текущую неделю нажал зеленую кнопку вместо четырех коллег.

В итоге законопроект №6085 был принят после трех неудачных попыток голосования, его поддержали 234 депутата. Повестка дня на текущую неделю также была принята после трех неудачных попыток. За нее проголосовал 241 депутат, передает РИА «Новости».