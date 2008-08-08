Названы сроки начала серийного производства Китаем истребителя пятого поколения

Гонконгское издание South China Morning Post назвало сроки запуска улучшенной версии авиадвигателей WS-15 в массовое производство, благодаря которым Китай сможет наладить серийный выпуск истребителей пятого поколения J-20.

По сведениям источников издания, двигатели WS-15 будут готовы к массовой установке на самолеты J-20 к концу 2018 года, передает ТАСС.

Издание отмечает, что разработчикам двигателей удалось устранить ключевые недостатки, в том числе решить проблему, связанную с перегревом лопаток турбин на высоких скоростях.

По имеющейся у издания информации, Китай располагает примерно двадцатью единицами J-20.

При этом, по оценкам китайского аналитика Чжоу Чэньмина, ВВС НОАК нуждаются «по меньшей мере в 200 единицах» истребителей этого типа.

Ранее в США пришли к мнению, что Москва и Пекин разрабатывают истребители пятого поколения, «чтобы бросить вызов господству США».