Лавров назвал главное достижение Клинтон на посту госсекретаря США

Глава МИД России Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале» назвал первое и главное достижение того периода российско-американских отношений, когда Хиллари Клинтон занимала пост госсекретаря США.

По словам Лаврова, первые контакты с Хиллари Клинтон в качестве госсекретаря США были «достаточно конкретными, предметными», а главным достижением того периода стало подписание Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), передает ТАСС.

Глава МИД отметил, что администрация Барака Обамы, занимавшего пост президента США в 2009-2017 годах, с самого начала собиралась выстраивать новые отношения с Россией, «отсюда появился этот термин «перезагрузка».

Лавров выразил мнение, что в 2009 году Хиллари Клинтон искренне выступала за «перезагрузку» российско-американских отношений, несмотря на то, что в качестве символа изменений предложила нажать на кнопку с надписью «перегрузка».

«Я думаю, что это была ошибка исполнителей», – сказал российский дипломат.

При этом он выразил сожаление в связи с тем, что «перезагрузка» очень быстро и задолго до событий на Украине и в Сирии превратилась в нечто иное, так как искренние намерения администрации Обамы «наткнулись на необходимость разговаривать с Россией на равных».

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что проблемы начались, когда американцам стало понятно, что разговаривать на равных они не хотят, предпочитая навязывать свою волю.

В результате проблемы постепенно накапливались «и сейчас мы имеем на наших руках достаточно большой ворох этих проблем», заключил министр.

Напомним, в январе 2016 года экс-госсекретарь США Хилари Клинтон не исключила возможности новой перезагрузки отношений с Россией.