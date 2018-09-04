На Украине предложили запретить работу всех российских СМИ

Глава комитета Рады Украины по иностранным делам Анна Гопко предложила Совету нацбезопасности и обороны (СНБО) проанализировать и прекратить работу всех российских СМИ на территории Украины.

«СМИ на Украине – это тоже оружие в войне с Украиной», – написала Гопко на своей странице в Facebook.

«Почему мы должны это терпеть? Это не вопрос свободы СМИ. Это вопрос национальной безопасности и защиты независимости», – заявляет она и призывает СНБО «действовать»: «анализировать и останавливать деятельность всех московских рупоров на Украине».

Отметим, что на сайте президента Украины ранее был размещен документ, включающий МИА «Россия сегодня», ВГТРК, Рен-ТВ, «ТВ Центр», «НТВ-Плюс», «Звезду» и другие российские каналы и агентства в «запрещенный список».

Российский МИД в 100-й день ареста руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского заявил, Что Киев продолжает оказывать необоснованное давление на российские СМИ.