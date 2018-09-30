Принц Кентский нарушил королевский запрет визитом в Россию

Принц Кентский Майкл в сентябре приезжал в Москву, несмотря на запрет королевской семьи на посещение России после инцидента в Солсбери, где, как утверждает Лондон, якобы произошло отравление нервно-паралитическим веществом.

Принц «тихо получил разрешение Форин-офиса» на поездку в Россию, пишет газета Sun.

Издание сообщает, что принц Майкл прибыл в Россию 19 сентября, чтобы принять участие в открытии международной школы Brookes.

По данным издания, принц ведет с Москвой прибыльный бизнес и имеет 16 благотворительных организаций и финансовых институтов в России.

Его представитель подтвердил, что принц приезжал на открытие школы в Москве.

Напомним, отношения Москвы и Лондона резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где, как утверждают власти Великобритании, были отравлены работавший на британские спецслужбы бывший полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти голословно обвиняют Россию в причастности к отравлению Скрипалей, Москва последовательно отвергает подобные обвинения.

Во время визита в Россию в марте 2017 года принц Майкл Кентский выражал надежду на укрепление отношений Москвы и Лондона.