Определилась страна-хозяйка ЧЕ по футболу 2024 года

Чемпионат Европы по футболу в 2024 году примет Германия, решение принято исполнительным комитетом УЕФА на заседании в штаб-квартире организации в Ньоне.

Германия обошла в споре за право проведения ЧЕ-2024 Турцию. Матчи пройдут в 10 городах: Берлине, Кельне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте, передает ТАСС.

Все стадионы уже построены и функционируют.

Германия ранее принимала ЧЕ в 1988 году, дважды становилась хозяйкой чемпионатов мира – в 1974 и 2006 годах.