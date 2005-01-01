Трамп не включил Россию в число главных вызовов для США

Глава американского государства Дональд Трамп считает самыми большими вызовами для США Китай и Иран.

Говоря об Иране, он заявил, что «не было большего вызова, за исключением, возможно, Китая», передает ТАСС.

По словам Трампа, у США есть «свидетельства» попыток Китая вмешаться в американский избирательный процесс. Трамп заявил: «Я не буду говорить об этом сейчас, но это не поступило к нам из ниоткуда». Он уверен, что Пекин хотел поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США.

«Они хотели бы, чтобы я проиграл выборы, потому что им никогда не бросали вызов так, как я», – заявил Трамп, который входит в Республиканскую партию США.

Он заявил, что Вашингтон «хорошо справляется с ситуацией вокруг Китая в сфере торговли», и хотя «Китай не открыт по отношению» к США, сами США «открыты» по отношению к Китаю. Трамп заявил об «отличных отношениях» с китайским лидером Си Цзиньпином.

Кроме того, Трамп заявил, что США не позволят ни России, ни Китаю вмешиваться в американские выборы.