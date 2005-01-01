Мэй использовала трибуну ГА ООН для нападок на Россию

Глава британского правительства Тереза Мэй на сессии Генассамблеи ООН заявила, что Россия якобы нарушает международное право.

Мэй раскритиковала переход «естественного патриотизма» в «агрессивный национализм, пользующийся страхом и неопределенностью». По ее словам, такой национализм используют для продвижения «политики идентичности внутри страны», «агрессивной конфронтации с зарубежными странами», «нарушения правил и подрыва институтов», передает ТАСС.

В качестве примера таких действий Мэй назвала политику России, которая, по версии британского премьера, якобы «захватила суверенные территории», а также использовала «химическое оружие на улицах Великобритании».

Мэй призвала «сильные и ответственные» страны к сотрудничеству, которое должно помешать попыткам поделить мир на сферы влияния. По ее словам, «сильные и ответственные» государства должны защищать идеалы демократии.

Напомним, на заседании СБ ООН, которое состоялось несколькими часами ранее, Мэй заявила о том, что Москва якобы причастна к инциденту в Солсбери.

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил Мэй в высокомерии. Он подчеркнул, что британская сторона так и не предоставила никаких доказательств. Лавров заподозрил Лондон в желании скрыть факты по делу Скрипалей.