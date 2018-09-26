Немецкие истребители подняли в воздух из-за двух Ту-160 над Балтийским морем

Немецкие СМИ со ссылкой на военно-воздушные силы ФРГ сообщили, что из-за двух бомбардировщиков Ту-160 над Балтийским морем в небо подняли истребители Германии и Бельгии.

По словам немецкой газеты Bild, российские самолеты находились в зоне воздушного патрулирования НАТО, передает ТАСС.

«Торнадо» Бундесвера после зрительной идентификации сопровождали два российских самолета до тех пор, пока они не покинули пространство», – прокомментировал ситуацию представитель Люфтваффе.

Участвовавшие в патрулировании самолеты военно-воздушных сил Германии размещаются на эстонском аэродроме Эмари.