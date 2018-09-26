Эксперт объяснил поведение оппозиции при голосовании за пенсионный законопроект

«И либерал-демократы, и коммунисты, и «Справедливая Россия» на самом деле понимают, что путинские поправки – это необходимость, их надо поддерживать», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Вячеслав Смирнов, комментируя решение оппозиции голосовать за предложения президента по пенсионному законопроекту.

Одобрив пакет поправок, который внес в парламент Владимир Путин, думские оппозиционеры продемонстрировали, что слова у них зачастую расходятся с делами, считает директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов.

«Несмотря на популистскую риторику, которой прославились за отчетно-выборный период и ЛДПР, и коммунисты, и даже несмотря то, что на заседание Думы некоторые из коммунистов пришли в футболках с лозунгами против пенсионной реформы, все они прекрасно понимают, что президентские предложения надо поддерживать. Соответственно, голосуют они так же. Другое дело, что на публике все три партии по-прежнему выражают свое недовольство данными изменениями», – сказал Смирнов.

Напомним, в среду Госдума приняла поправки в законопроект об изменении пенсионного законодательства, предложенные президентом Владимиром Путиным. Они предусматривают снижение, по сравнению с первоначальным вариантом законопроекта, пенсионного возраста для женщин с 63 до 60 лет. Изначально правительство предлагало повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин.

Поправки были приняты единогласно, голосами всех 385 депутатов, присутствовавших в зале (всего в Госдуму входит 447 народных избранников). То есть путинскую инициативу поддержали не только единороссы, но и ЛДПР, КПРФ и СР. Позднее Госдума поддержала и сам обновленный законопроект, который, таким образом, был принят во втором, главном чтении. «За» проголосовали 326 депутатов, против – 59, один воздержался.

Других политологов также не удивило непоследовательное поведение оппозиционеров. «Они выполняли ритуальные танцы и в этом смысле показывали и изображали, что они выступают против законопроекта. На самом деле, все они прекрасно понимают суть необходимых изменений в пенсионной системе», – заявлял ранее газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев.

«Многие пытались оседлать тему протестов против пенсионных изменений. Но у них, грубо говоря, это не получилось, – сказала «Ридусу» эксперт Анна Федорова. – Люди прекрасно понимают, что менять пенсионную систему необходимо, хотя они и испытывают на сей счет негативные эмоции».