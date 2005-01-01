Собчак припомнила Навальному идеи поднять пенсионный возраст

В переписке с журналисткой Любовью Соболь Ксения Собчак заявила, что увеличить возраст выхода на пенсию Алексей Навальный предлагал еще в 2013 году.

«Любовь, увеличить возраст лет пять назад требовал и Алексей Навальный. И реформу пенсионную я не поддерживаю, надо бы знать. Но с Кудриным по возрасту согласна. Реформа все же не сводится к одному повышению», – написала Собчак в Twitter в ответ на заявление юриста ФБК Любови Соболь.

Поддерживать увеличение пенсионного возраста, по мнению @xenia_sobchak, — нравственно. А выходить отстаивать свои права на улицу и призывать к этому (=бороться против жуликов в рамках конституции и законов) — безнравственно. Не перепутайте! https://t.co/JQfOrBfFzO — Соболь Любовь (@SobolLubov) 17 сентября 2018 г.

Соболь прокомментировала заявление Собчак, сделанное в ходе программы «Особое мнение» на радиостанции «Эхо Москвы»:

«Поддерживать увеличение пенсионного возраста, по мнению Ксении Собчак – нравственно. А выходить отстаивать свои права на улицу и призывать к этому (бороться против жуликов в рамках конституции и законов) – безнравственно. Не перепутайте!», – написала она.

Ранее Кудрин заявлял, что пенсии должны быть повышены на четверть и более в реальном выражении.

Напомним, Госдума в среду во втором чтении одобрила законопроект об изменении пенсионного законодательства. Ране все инициативы и поправки, внесенные президентом, были одобрены профильным комитетом Госдумы по труду и соцполитике. В частности, он предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, а с 2019 года повысить пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста в два раза. Кроме того, многодетные матери смогут досрочно выходить на пенсию.