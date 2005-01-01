Видео с феминисткой, обливающей мужчин в метро, оказалось фейком

Наказание мужчин, сидящих в метро с широко расставленными ногами, снятое на видео, оказалось вирусным роликом, а не борьбой активистки за права женщин.

Ранее в сети появилось видео, на котором активистка Анна Довгалюк выступила против привычки мужчин сидеть с раздвинутыми ногами в метро. Она заявила, что это нарушение прав женщин, и мужчин нужно наказывать, поэтому она обливала мужчин водой с отбеливателем, сообщил в Twitter активист 2ch. Он отметил, что вирусный ролик создала студия My Duck's Vision.

Ранее Довгалюк организовала акцию против заглядывания под юбки, оба ролика выложены на YouTube-канале Довгалюк.

Феминистка Анна Федорова на своей странице в Facebook, заявила, что подобный ролик работает на имидж Довгалюк, но отрицательно представляет феминисток в обществе.

«Друзья, имейте в виду, что это постановочная съемка. Это очевидно с первой секунды реального действия. Вроде бы, и создатели этого особенно не скрывают. Поэтому не надо тут переживать за безвинно пострадавших. Толку никакого от этого ролика я, впрочем, тоже не вижу. это видео работает на Анну Довгалюк, а на феминизм не работает. Человек хочет хайпа – молодец, она его получит. А мы получили +1 аргумент для общественного мнения, что феминистки психические. Офигенный подарок», – написала Федорова.