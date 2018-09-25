Генсек ООН предупредил об угрозе новой ядерной гонки

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил о рисках возникновения новой гонки ядерных вооружений.

«Ядерная угроза не уменьшилась, и нераспространение [ядерного оружия] подвергается серьезному риску», – сказал Гутерриш на открытии общеполитических дебатов недели высокого уровня 73-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

Он обратил внимание на то, что обладающие ядерным оружием страны «модернизируют свои потенциалы». «Может быть спровоцирована новая гонка ядерных вооружений, а порог их применения снижен», – отметил генсек ООН.

В июне сообщалось, что ядерные державы занялись активной модернизацией арсеналов.