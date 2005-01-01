Эксперт объяснил реакцию США на поставки Сирии С-300

«Самая большая сложность в том, что Россию как бы назначают ответственной по согласованию всех проблем. Россия теперь должна договариваться с Ираном и Израилем, разъединять их, чтобы они не вступали в противодействия», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя реакцию советника Трампа на поставки комплексов С-300.

«На первой и единственной встрече Джона Болтона с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым взаимопонимание у них не сложилось, так как Болтон отстаивает право Израиля проводить антииранские операции на территории Сирии», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий.

Ранее во вторник Болтон в качестве условия для вывода американских войск из Сирии потребовал того же от Ирана и подконтрольных Тегерану формирований. Ранее помощник Трампа по национальной безопасности охарактеризовал решение Москвы поставить Сирии комплексы С-300 как «главную ошибку», которая станет «значительной эскалацией».

«Основная проблема заключается в том, что иранский вопрос в сирийском конфликте не удается урегулировать. Каково положение Ирана в данном случае? С одной стороны – это тактический союзник России в регионе и без него режим Асада не удержался бы. Да и вряд ли удержится, если сейчас из Сирии полностью уйдут все иранские формирования», – отмечает Дробницкий.

Понятно, что Иран использует свое особое положение в Сирии. «И те же отряды «Хезболлы», ранее действовавшие на территории Ливана, переходили на территорию Сирии для защиты Дамаска, кстати, еще до того, как российские ВКС начали свою операцию. Таким образом, Иран расширяет свое влияние в регионе и увеличивает свое давление на Израиль», – продолжил Дробницкий.

У Израиля есть подозрение, что Иран поставляет «Хезболле» современное оружие, вследствие чего Израиль считает себя вправе наносить удары по иранским формированиям. «Американцы также считают, что Израиль имеет право на превентивные акты за пределами своей территории, и именно это отстаивает Болтон», – пояснил политолог.

Дробницкий указывает: трагедия с нашим самолетом Ил-20 действительно вызвала огромное количество вопросов и обострила ситуацию. «Но самое главное – то, что происходит после объявления о поставке комплексов С-300, которую мы ранее затормозили в свое время как раз по просьбе Израиля. Израиль ведь опасается не только поставки С-300, но и того, о чем сказал Сергей Шойгу, – проведения полного согласования работы систем нашей авиации с сирийской ПВО. Понятно, что мы не закроем все небо, но мы явно сокращаем возможности по ведению операций Израиля в Сирии», – продолжил собеседник.

По его словам, с точки зрения Болтона, потенциальная поставка С-300 сужает возможности Израиля и это является «эскалацией обстановки».

«Ситуация очень тяжелая. Израилю нелегко терпеть иранские формирования вблизи своих границ. Но не очень понятно, зачем Ирану отступать, учитывая, что он сыграл большую роль в защите сирийского режима. Самая большая сложность в том, что Россию как бы назначают ответственной по согласованию всех этих проблем. Россия теперь должна договариваться с Ираном и Израилем, разъединять их, чтобы они не вступали в противодействия», – считает эксперт.

Он подчеркнул, что США традиционно поддерживают Израиль, «а на все остальное им плевать». По его словам, американские войска сейчас присутствуют не только на востоке Сирии, но и в демилитаризованной зоне, которая в основном контролируется Турцией.

«Первичное требование Белого дома во время торга состоит в полном выводе иранских формирований с территории Сирии. И до тех пор, пока это не так, они будут давить», – пояснил Дробницкий, добавив, что это отражает всю напряженность ситуации в Сирии.

Напомним, в понедельник ситуацию с поставкой С-300 в Сирию обсудили президент России Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

О решении возобновить поставки в Сирию комплексов С-300 объявил министр обороны Сергей Шойгу. Он заявил, что это необходимо для укрепления противовоздушной обороны САР. Поставки С-300 стали ответом России на гибель Ил-20 из-за действий Израиля.