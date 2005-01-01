Эксперт объяснил реакцию США на поставки Сирии С-300

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25 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 16:17  |  vz.ru
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Почему нефть неизбежно дойдет до 100 долларов за баррель

Цена на нефть Brent достигла максимума с ноября 2014 годаФото: Grigory Dukor/Reuters
Впервые за пять лет цена на нефть перешагнула 80-долларовый рубеж. От такой ситуации выигрывает не только российский бюджет и нефтяники, но и рубль, курс которого сразу вырос. Специалисты уверены в неизбежности роста цен до 100 долларов уже в ближайшее время. А благодарить за это приходится ровно те факторы, которые обычно оценивают негативно. Подробности...
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Зачем Украине военно-морская база в Азовском море

Новая военно-морская база станет лишним доказательством невозможности Украины стать морской державойФото: bmtport.com.ua
Украина создает военно-морскую базу на берегу Азовского моря – в Бердянске. За основу базы взяты местные торговые порты, а первым корабельным пополнением стали полувековые буксир «Корец» и корабль управления «Донбасс». Американские аналитики уверены: в случае конфликта с Россией украинская база ВМС будет уничтожена за считанные минуты. Каково реальное назначение строящегося военного объекта в Бердянске? Подробности...
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В Москве выберут «эталон успешного человека» 50+

Чемпионат «Навыки мудрых» дает пожилым людям новые возможности для самореализацииФото: Михаил Терещенко/ТАСС
В Москве в субботу начался финал I Национального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills для людей старше 50 лет «Навыки мудрых». Профессионалы со всей страны съехались в Москву, чтобы продемонстрировать умения в своей сфере. Одна из целей чемпионата – сломать общественный стереотип, будто предпенсионный возраст не нужен рынку труда. Подробности...
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Почему Европа возвращается к призывной армии

Первой европейской страной, восстановившей призывную армию, стала ЛитваФото: Ints Kalnins/Reuters
Государства Европы постепенно пересматривают свой подход к формированию вооруженных сил. Где-то призыв на военную службу уже восстановлен, где-то только собираются это сделать, как, например, в Германии. Зачастую это объясняется «агрессивным поведением России», но истинные мотивы совсем в другом. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Самоненависть – общая болячка России и Украины

Сергей Худиев, публицист, богослов
Украинская власть совершила длинный ряд «выстрелов себе в ногу». Этот феномен самострела важно рассмотреть, потому что он актуален и для России тоже. И это явление несколько сложнее, чем просто глупость. Подробности...
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Как «барыня» превратилась в «старушку-процентщицу»

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Если не слушать собственных граждан – то никакой Кремль не поможет, особенно если не хочет. А зачем Кремлю тратиться на спасение таких губернаторов, они как-то не думают. Не думают, не слышат, не чувствуют. Даже когда горит кожаное кресло, купленное на деньги налогоплательщиков. Подробности...
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Мы получили надежду на развитие страны без потрясений

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Каждые семь (плюс-минус) лет Россия сталкивается с общественно-политическим кризисом. Можно предположить, что следующий придется на середину 2020-х годов. Сможет ли страна справиться с новым вызовом в деликатный момент смены власти? Подробности...
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    19-летняя девушка стала символом русских сварщиков

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      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
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        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
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        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

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          Эксперт объяснил реакцию США на поставки Сирии С-300

          Противостояние Ирана и Израиля находится в сфере интересов США   25 сентября 2018, 14:52
          Фото: Ebrahim Noroozi/AP,
          Sebastian Scheiner/POOL/EPA/ТАСС
          Текст: Алексей Нечаев

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          «Самая большая сложность в том, что Россию как бы назначают ответственной по согласованию всех проблем. Россия теперь должна договариваться с Ираном и Израилем, разъединять их, чтобы они не вступали в противодействия», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя реакцию советника Трампа на поставки комплексов С-300.

          «На первой и единственной встрече Джона Болтона с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым взаимопонимание у них не сложилось, так как Болтон отстаивает право Израиля проводить антииранские операции на территории Сирии», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий.

          Ранее во вторник Болтон в качестве условия для вывода американских войск из Сирии потребовал того же от Ирана и подконтрольных Тегерану формирований. Ранее помощник Трампа по национальной безопасности охарактеризовал решение Москвы поставить Сирии комплексы С-300 как «главную ошибку», которая станет «значительной эскалацией».

          «Основная проблема заключается в том, что иранский вопрос в сирийском конфликте не удается урегулировать. Каково положение Ирана в данном случае? С одной стороны – это тактический союзник России в регионе и без него режим Асада не удержался бы. Да и вряд ли удержится, если сейчас из Сирии полностью уйдут все иранские формирования», – отмечает Дробницкий.  

          Понятно, что Иран использует свое особое положение в Сирии. «И те же отряды «Хезболлы», ранее действовавшие на территории Ливана, переходили на территорию Сирии для защиты Дамаска, кстати, еще до того, как российские ВКС начали свою операцию. Таким образом, Иран расширяет свое влияние в регионе и увеличивает свое давление на Израиль», – продолжил Дробницкий.

          У Израиля есть подозрение, что Иран поставляет «Хезболле» современное оружие, вследствие чего Израиль считает себя вправе наносить удары по иранским формированиям. «Американцы также считают, что Израиль имеет право на превентивные акты за пределами своей территории, и именно это отстаивает Болтон», – пояснил политолог.

          Дробницкий указывает: трагедия с нашим самолетом Ил-20 действительно вызвала огромное количество вопросов и обострила ситуацию. «Но самое главное – то, что происходит после объявления о поставке комплексов С-300, которую мы ранее затормозили в свое время как раз по просьбе Израиля. Израиль ведь опасается не только поставки С-300, но и того, о чем сказал Сергей Шойгу, – проведения полного согласования работы систем нашей авиации с сирийской ПВО. Понятно, что мы не закроем все небо, но мы явно сокращаем возможности по ведению операций Израиля в Сирии», – продолжил собеседник.

          По его словам, с точки зрения Болтона, потенциальная поставка С-300 сужает возможности Израиля и это является «эскалацией обстановки».

          «Ситуация очень тяжелая. Израилю нелегко терпеть иранские формирования вблизи своих границ. Но не очень понятно, зачем Ирану отступать, учитывая, что он сыграл большую роль в защите сирийского режима. Самая большая сложность в том, что Россию как бы назначают ответственной по согласованию всех этих проблем. Россия теперь должна договариваться с Ираном и Израилем, разъединять их, чтобы они не вступали в противодействия», – считает эксперт.

          Он подчеркнул, что США традиционно поддерживают Израиль, «а на все остальное им плевать». По его словам, американские войска сейчас присутствуют не только на востоке Сирии, но и в демилитаризованной зоне, которая в основном контролируется Турцией.

          «Первичное требование Белого дома во время торга состоит в полном выводе иранских формирований с территории Сирии. И до тех пор, пока это не так, они будут давить», – пояснил Дробницкий, добавив, что это отражает всю напряженность ситуации в Сирии.

          Напомним, в понедельник ситуацию с поставкой С-300 в Сирию обсудили президент России Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

          О решении возобновить поставки в Сирию комплексов С-300 объявил министр обороны Сергей Шойгу. Он заявил, что это необходимо для укрепления противовоздушной обороны САР. Поставки С-300 стали ответом России на гибель Ил-20 из-за действий Израиля.


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