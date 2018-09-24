Жителей многоэтажки эвакуировали в Саратове из-за пожара

Сотрудники ГУ МЧС эвакуировали 75 жителей многоэтажного дома в Заводском районе в Саратова, где вспыхнул пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области.

«По предварительным данным произошло загорание в квартире в многоэтажном доме на ул. Буровая, проводилась эвакуация, эвакуировано 75 человек», – передает ТАСС сообщение представителя ведомства.

Предварительно, в результате пожара в ожоговый центр отправлено несколько человек.