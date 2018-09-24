Россия на сессии ГА ООН внесет проект резолюции против гонки вооружений в космосе

Россия планирует в первом комитете 73 сессии Генеральной Ассамблеи ООН внести проект резолюции о предотвращении гонки вооружений в космосе, сообщил МИД.

Россия выступает за контроль и нераспространение вооружения в космическом пространстве, а также проработку договорных режимов с целью «долгосрочной устойчивости космической деятельности», пишет ТАСС.

«Центральную роль в этом отводим многостороннему разоруженческому механизму ООН, прилагаем усилия по повышению эффективности и согласованности действий его ключевых элементов: первого комитета ГА ООН, комиссии ООН по разоружению и конференции по разоружению. Решение любых проблем в области контроля за вооружениями в рамках указанных форматов должно происходить при строгом соблюдении их мандатов», – сообщили в МИД.

Предотвращение гонки вооружений в космосе Москва называет одним из своих главных приоритетов. Совместно с Китаем Россия подготовила проект соответствующего договора. Она предлагает государствам принять инициативу, согласно которой страны обязуются не размещать первыми оружие в космосе.

73-я сессия Генассамблеи ООН открылась 18 сентября в Нью-Йорке.

Ранее американская компания Илона Маска SpaceX заявила о готовности запустить наступательное оружие на орбите по запросу властей США.