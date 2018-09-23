Памфилова назвала результаты выборов в Хабаровском крае «однозначными»

Результаты подсчета голосов во втором туре выборов губернатора Хабаровского края однозначны и не вызывают сомнений, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Подсчет голосов граждан, отдавших свой голос за того или иного кандидата в Хабаровском крае, в настоящий момент выглядит однозначным», – передает ее слова ТАСС.

Она добавила, что нет нарушений, которые могли бы привести к отмене выборов, хотя кампания сопровождалась «беспрецедентным уровнем информационного мусора».

«Третьи выходные подряд мы становимся свидетелями напряженной, конкурентной борьбы за пост губернатора. Это свидетельство того, что прогнозы скептиков о неконкурентности выборов в России несостоятельны: конкуренция большая, волеизъявление граждан является определяющим», – подчеркнула также она.

Напомним, по итогам подсчета 90,66% протоколов на выборах в Хабаровском крае впереди с 69,56% голосов находится кандидат от ЛДПР Сергей Фургал, у действующего губернатора Вячеслава Шпорта 27,95% голосов.

Данные exit-poll указывали на лидерство Шпорта на выборах с результатом 57% голосов.