Фургал сохранил отрыв от Шпорта на выборах в Хабаровском крае

По итогам обработки 90,66% протоколов голосования во втором туре выборов губернатора Хабаровского края впереди с 69,56% голосов находится депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал.

У действующего губернатора Вячеслава Шпорта 27,95% голосов, передает ТАСС.

Отрыв Фургала от Шпорта сохраняется – после обработки 80% протоколов у кандидата от ЛДПР было 69,65%, у единоросса – 27,81%.

Данные exit-poll указывали на лидерство Шпорта на выборах с результатом 57% голосов.