Священник на Урале погасил ипотеку за счет пенсионерки и пропал

Пенсионерка из Челябинска, 78-летняя Анна Шестакова, лишилась 600 тыс. рублей, которые собиралась завещать священнику: пенсионерка считала, что дала деньги в долг, но священник посчитал это пожертвованием и погасил ипотеку.

«Я все посчитала, знала, сколько рублей у меня. Села к нему в машину, говорю: «Отец Александр, пересчитайте мне эти деньги, я в школу не ходила, после войны росла, отец погиб, учиться некогда было». Он пересчитал, сказал – все правильно, я его так проверила», – вспоминает Анна Ивановна, пишет издание 74.ru.

Она написала завещание на священника и положила деньги на счет. Однако уже на следующий день служитель церкви попросил пенсионерку одолжить деньги, чтобы оплатить ипотеку, и был готов отдать средства после продажи недвижимости.

По словам пожилой женщины, квартиру священник продал через полгода, но деньги ей не вернул. Кроме того, отец Александр Грузлев перевелся на службу из Одигитриевского монастыря в храм «Утоли моя печали».

Секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков рассказал, что в курсе этой ситуации и в епархии стараются в ней разобраться. В полиции отказались возбуждать уголовное дело из-за отсутствия состава преступления.

Настоятель храма Святой Троицы отец Игорь критично отнесся к словам пенсионерки.

«Она отдала деньги совершенно добровольно, не взяла никакой расписки. Когда она приходила в епархию, я вызывал отца Александра вместе с супругой, они объяснили все письменно на имя правящего архиерея. Анна Ивановна говорила, что она жертвует эти деньги, то есть отдает безвозмездно, безвозвратно. Естественно, что священник распорядился ими по-своему, оплатил ипотеку», – отметил отец Игорь.

В прокуратуре заявили, что Шестакова считает, что ее ввели в заблуждение. «Она больна, мы в ее интересах обращаемся, меры будут приняты. Думаю, что суд должен встать на нашу сторону», – отметили в ведомстве.