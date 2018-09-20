В Крыму ответили на обещание Порошенко избавиться от базы ВМФ в Севастополе

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал призыв украинского президента Петра Порошенко исключить из конституции Украины норму, позволяющую размещение Черноморского флота России в городе.

«Прежде чем широкими мазками править свою конституцию, ему стоило бы остановиться, оглядеться и понять, насколько тщетны его действия. Ведь статус города Севастополя прописан в более весомом документе – Конституции России, а его гордое имя – база Черноморского флота – вписано в историю кровью моряков, защищавших город в годы первой и второй обороны Севастополя», – цитирует RT Белика.

Депутат подчеркнул, что слава Севастополя как базирования именно российского флота «гремит по миру уже почти 250 лет».

Белик также отметил, что планы Порошенко относительно Крыма являются несбыточными.

«Возвращение Севастополя и Крыма – это голубая мечта абсолютно «желтого» с точки зрения информации Порошенко. Его заявления попахивают бульварными пасквилями. Мечты о «возвращении» несбыточны, разве что на бумаге и в громких речах украинского президента. Но к высказываниям Порошенко уже все давно привыкли. Точнее, к тому, что они никогда не сбываются и не сбудутся», – заявил он.

Украинский президент Петр Порошенко, выступая в Верховной раде с ежегодным посланием, заявил, что базы Черноморского флота России в Севастополе не будет, когда Украина заберет себе Крым.

Ранее он уже предлагал Верховной раде исключить из конституции страны положение о Черноморском флоте на территории Крыма.