В «Лужниках» нашли неразорвавшийся снаряд

При проведении земляных работ на территории «Олимпийского комплекса «Лужники» в центре столицы обнаружен неразорвавшийся снаряд, сообщил источник в экстренных службах города.

«Опасная находка обнаружена по адресу: улица Лужники, 24 стр. 17. Это на Аллее славы», – передает слова источника ТАСС.

Территорию оцепила полиция, которая ожидает прибытия саперов.

Уточняется, что снаряд похож на боеприпас времен Второй мировой войны.