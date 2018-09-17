Силуанов оценил решение ЦБ по ключевой ставке

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что решение Центробанка по ключевой ставке является объективным.

«Сейчас нестабильность на рынках развивающихся стран, в России тоже ожидание санкций и так далее влияет на ситуацию на финансовом, валютном рынке. Поэтому решение объективное», –сказал Силуанов, передает РИА «Новости».

По его словам, «действие было правильное, а реакция рынка последовала такая, какая есть».

Силуанов заявил, что Минфин будет выходить на рынок с заимствованиями только при благоприятных условиях.

«Мы будем оперативно реагировать на ситуацию на рынке госдолга... Последний раз мы не выходили на заимствования, будем тоже аккуратно мониторить ситуацию и заимствовать любой ценой мы не будем. Будем мониторить ситуацию и выходить на рынки только если будет складываться благоприятная [конъюнктура], – сказал он.

Министр не стал давать прогноз по курсу рубля. «Прогноз на курс, вы же знаете, не даем», – подчеркнул он. «Стабильный», – добавил Силуанов.

Совет директоров Банка России в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,50% годовых.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему решение Центрального банка поднять ключевую ставку впервые за четыре года для многих стало неожиданностью.