Песков прокомментировал возможность принудительного перевода долларовых вкладов

Власти не рассматривают возможность принудительного перевода долларовых вкладов в рублевые в случае введения американских санкций, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, такого нет ни со стороны администрации, такого нет, насколько я знаю, вообще», – цитирует РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о планах ввести принудительную конвертацию долларовых вкладов.

Песков отказался комментировать заявление главы ВТБ Андрея Костина о возможности проведения конвертации, так как все-таки является «пресс-секретарем Путина, а не Костина».

В то же время, по его словам, во всем мире активно обсуждается тема дедолларизации. «Очень многие страны сейчас ведут переговоры, ведут экспертные контакты для того, чтобы предусмотреть и обеспечить сокращение объема долларов при взаимных расчетах, при осуществлении и коммерческих операций, и инвестиционных, и торгово-экономических операций», – сказал он.

В России, по его словам, этот вопрос тоже стоит на повестке дня, но пока нет «четких каких-то планов».

По его мнению, это естественная реакция стран на «достаточно непредсказуемые действия Соединенных Штатов Америки, достаточно спорные с точки зрения норм и правил международной торговли решения». Это приводит к тому, что доверие к доллару падает и возникает желание его заместить.

Ранее в пятницу глава ВТБ Андрей Костин в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказывал о том, какие меры намерены принимать российские власти для дедолларизации.

В конце августа член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев заявил, что Россия может провести дедолларизацию при помощи БРИКС и ШОС, а также повысив международный статус рубля.