В деле о пожаре в «Зимней вишне» появился новый фигурант

В суд Кемерово поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения двенадцатому фигуранту дела о пожаре в ТРК «Зимняя вишня» – им стала экс-заместитель начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Светлана Шенгерей.

Шенгерей является подчиненной другой фигурантки дела – Танзили Комковой, передает ТАСС.

По версии следствия, Комкова поручила Шенгерей проведение проверки реконструированного здания ТРК. Предполагается, что специалист выявила нарушения, однако совместно с начальницей решила их скрыть.

Ранее сообщалось, что пожарных заподозрили в сговоре для препятствия следствия по Кемерово.

Напомним, при пожаре в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года погибли 60 человек.