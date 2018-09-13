Полиция начала проверку данных о разгроме выставки художника Слонова

Полиция начала проверку данных о попытке облить смешанным с птичьими фекалиями уксусом картины экспозиции «Небесный Иерусалим» российского художника Василия Слонова в галерее «11.12» на Винзаводе в Москве.

Источник пояснил, что от Слонова было получено заявление, в котором художник «просит принять меры к неизвестным, которые фекалиями пернатых, смешанными с уксусом, пытались облить и испортить его картины», передает РИА «Новости».

Кроме того, заявление о противоправных действиях поступило и от организатора выставки.

Некоторые посетители, в свою очередь, обратились в полицию с заявлениями о том, что картины оскорбляют их чувства.

Отмечается, что от всех участников конфликта получены письменные объяснения. Источник уточнил, что задержаний не было.

Председатель комиссии Московской городской Думы по безопасности Инна Святенко осудила напавших на выставку Слонова и выразила надежду, что столичные правоохранители привлекут виновных к ответственности.

Депутат отметила, что «вандализм - это социально опасное явление, недопустимое в современном обществе», и «к такого рода преступлениям нужно относиться серьезно».

По ее мнению, пристрастия и разногласия в искусстве не должны приводить «к агрессивным выпадам и разрушениям».

Напомним, в среду в Москве неизвестные разгромили выставку художника Василия Слонова «Небесный Иерусалим».